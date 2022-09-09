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«Головой об стену не бился, но переживал». Гараничев об эмоциях от непопадания на ОИ-2022

«Головой об стену не бился, но переживал». Гараничев об эмоциях от непопадания на ОИ-2022
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи в индивидуальной гонке 34-летний российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, как воспринял непопадание в состав сборной России на Игры-2022 в Пекин.

В начале прошлого сезона Гараничев слабо выступал на Кубке мира и остался без Олимпиады и впервые за долгие годы готовится к сезону вне состава национальной сборной.

«Головой об стену я не бился, но переживал. Ведь летом всё было хорошо, хоть и с небольшими оговорками. А в итоге вся проделанная работа оказалась впустую, поскольку в самый ответственный момент организм подвёл. Это жизнь, это спорт, это стечение обстоятельств», — сказал Гараничев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Евгением Гараничевым читайте здесь:

«Я за место в основе сборной России не держался». Откровения биатлониста Гараничева «Я за место в основе сборной России не держался». Откровения биатлониста Гараничева
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