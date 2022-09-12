Экхофф: думала, я бессмертный топ-спортсмен, а оказалось — всего лишь обычный человек

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, десятикратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф опубликовала в социальных сетях пост, где рассказала о своём состоянии.
Ранее Экхофф призналась, что после перенесённого в марте коронавируса она страдала от бессонницы и была на грани завершения карьеры.
Фото: из личного архива Тириль Экхофф
«Что ж, прошлой весной я не была в ударе. И это было действительно больно. Думала, что я бессмертный топ-спортсмен, но реальность такова, что я всего лишь обычный человек. Сейчас я медленно, но верно двигаюсь вперёд. Надеюсь, что смогу вернуться на биатлонную трассу», — подписала фото Экхофф.
В комментариях к посту Экхофф поддержали коллеги. «Ты молодец, девочка», — написал Ветле Шоста Кристиансен. А Марте Рёйселанд оставила эмодзи «бицепсы».
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