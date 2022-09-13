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«Легенда!» Тарьей Бё опубликовал забавное видео с Эмилем Хегле Свендсеном

«Легенда!» Тарьей Бё опубликовал забавное видео с Эмилем Хегле Свендсеном
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Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в социальных сетях забавное видео с четырёхкратным победителем ОИ соотечественником Эмилем Хегле Свендсеном.

«Легенда, легенда!» — кричит старший Бё на видео, которое подписал с помощью эмодзи «козёл» (GOAT (Greatest Of All Time) – величайший на все времена) и «100%».

Напомним, старший Бё и Свендсен – лучшие друзья. Эмиль завершил карьеру в 2018 году. Тарьей – крёстный отец сына Свендсена Магнуса.

Свендсен завоевал четыре золотые награды ОИ, является 12-кратным чемпионом мира и обладателем Кубка мира, а также четвёртым в истории биатлонистом, которому удалось завоевать 10 и более золотых медалей на чемпионатах мира среди мужчин, и вторым биатлонистом после Уле-Эйнара Бьорндалена, сумевшим выиграть медали во всех дисциплинах ЧМ.

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