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SVT: IBU продлит отстранение российских и белорусских биатлонистов от Кубка мира

SVT: IBU продлит отстранение российских и белорусских биатлонистов от Кубка мира
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Международный союз биатлонистов (IBU), по всей вероятности, отстранит российских и белорусских спортсменов от сезона-2022/2023 Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает шведское издание SVT.

Ожидается, что соответствующее решение IBU примет на заседании конгресса организации. Мероприятие пройдёт с 15 по 18 сентября.

Напомним, IBU запретил россиянам и белорусам выступать на Кубке мира под своими флагом и гимном после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. После этого в Союзе биатлонистов России (СБР) отказались приехать на очередной этап Кубка мира, и IBU полностью отстранил россиян и белорусов.

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