Александр Логинов снялся со второго этапа Кубка Содружества в Раубичах

Чемпион мира 2020 года в спринте, двукратный призёр Олимпиады-2022, биатлонист сборной России Александр Логинов снялся со второго этапа Кубка Содружества (лыжероллеры), который пройдёт в Раубичах (Беларусь). Об этом рассказал тренер сборной России Сергей Башкиров.

«Александр продолжает восстановление. С 1 сентября приступил к полноценным тренировкам в таком оттягивающем режиме, втягивается в работу. Думаю, к зиме будет готов.

Пока состояние не позволяет ему выступать. Для того чтобы сохранить его на сезон, было принято решение пропустить этот этап. Поездка в Чайковский на чемпионат России пока тоже под вопросом», — приводит слова Башкирова «Матч ТВ».

Этап в Раубичах пройдёт с 15 по 18 сентября.

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