Себастиан Самуэльссон: я не вижу, как можно было бы вернуть россиян на КМ. Было бы странно

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон заявил, что не видит возможности для возвращения российских и белорусских биатлонистов на Кубок мира.

«Понятно, что ни белорусским, ни российским биатлонистам, как и украинским, не до веселья. Конечно, очень грустно, что мы оказались в такой ситуации. В то же время я пока не вижу, как можно было бы вернуть их обратно на Кубке мира. Это было бы очень странно.

Нужно каким-то образом, чтобы спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) закончилась и чтобы российская и белорусская федерации биатлона дистанцировались от этого. Тогда есть шанс увидеть их на Кубке мира. Но мне кажется весьма невероятным, что это произойдёт до окончания спецоперации», — приводит слова Самуэльссона SVT.

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