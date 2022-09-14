Александр Логинов объяснил решение сняться со второго этапа Кубка Содружества в Раубичах

Чемпион мира, двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Александр Логинов обосновал решение сняться со второго этапа Кубка Содружества, который завтра, 15 сентября, стартует в Раубичах (Беларусь).
«Я, в принципе, так и планировал, потому что только-только начал тренировочный процесс в полном объёме. О какой-то соревновательной практике, даже каких-то развивающих работах не может идти и речи. Тренируюсь, делаю объёмные тренировки, силовые работы, просто привожу себя в норму, при этом так, чтобы состояние моего здоровья не усугубилось.
Сейчас, да, я могу сказать, что полностью здоров. Но прошло всего две недели после того, как я неделю пролежал с температурой и сильным кашлем. Вирус меня так сильно подломил, но сейчас, конечно, намного лучше», — сказал Логинов в телеграм-канале Союза биатлонистов России (СБР).
- 15 сентября 2022
-
00:02
- 14 сентября 2022
-
23:40
-
21:50
-
19:50
-
14:18
-
14:11
-
14:07
-
12:53
-
11:04
- 13 сентября 2022
-
22:07
-
17:41
-
16:38
-
12:49
-
12:03
-
10:16
-
01:04
- 12 сентября 2022
-
22:08
-
19:28
-
19:01
-
14:04
-
10:44
-
10:41
-
09:37
- 11 сентября 2022
-
14:44
-
12:52
-
12:37
-
09:46
- 10 сентября 2022
-
19:42
-
19:24
-
00:45
- 9 сентября 2022
-
13:38
-
11:13
-
10:00
-
09:30
-
09:00