Александр Логинов объяснил решение сняться со второго этапа Кубка Содружества в Раубичах

Чемпион мира, двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Александр Логинов обосновал решение сняться со второго этапа Кубка Содружества, который завтра, 15 сентября, стартует в Раубичах (Беларусь).

«Я, в принципе, так и планировал, потому что только-только начал тренировочный процесс в полном объёме. О какой-то соревновательной практике, даже каких-то развивающих работах не может идти и речи. Тренируюсь, делаю объёмные тренировки, силовые работы, просто привожу себя в норму, при этом так, чтобы состояние моего здоровья не усугубилось.

Сейчас, да, я могу сказать, что полностью здоров. Но прошло всего две недели после того, как я неделю пролежал с температурой и сильным кашлем. Вирус меня так сильно подломил, но сейчас, конечно, намного лучше», — сказал Логинов в телеграм-канале Союза биатлонистов России (СБР).