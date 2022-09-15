Доротея Вирер показала фото в платье на площади в Милане. Тириль Экхофф отреагировала

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она выложила фотографию, сделанную на площади в Милане. На снимке спортсменка одета в элегантное белое платье.
«Ленч в Милане», — подписала она фотографию.
На пост отреагировала двукратная олимпийская чемпионка в смешанной эстафете норвежка Тириль Экхофф.
«Платье», — написала она в комментариях и добавила два эмодзи с изображением влюблённого лица.
Фото: из личного архива доротеи вирер
32-летняя Доротея Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.
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