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Наталья Гербулова победила в спринте на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах

Наталья Гербулова победила в спринте на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах
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Российская биатлонистка Наталья Гербулова одержала победу в спринтерской гонке (лыжероллеры) на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах (Беларусь). Спортсменка допустила один промах.

Второе место заняла Екатерина Носкова, отставшая на 29,6 секунды. У неё два промаха. Замкнула тройку Тамара Дербушева, у которой один промах.

Кубок Содружества. Второй этап. Женщины. Спринт (топ-6)
1. Наталья Гербулова (Россия) — 22.51,3 (1 промах)
2. Екатерина Носкова (Россия) +29,6 (2)
3. Тамара Дербушева (Россия) +44,4 (1)
4. Лариса Куклина (Россия) +44,8 (0)
5. Динара Алимбекова (Беларусь) +52,3 (2)
6. Ирина Казакевич (Россия) +1.07,0 (3)

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