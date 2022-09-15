Антон Бабиков объяснил, почему сильно похудел

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, почему резко сбросил вес.

«Очень тяжёлая работа была проведена за последние месяцы. Много потерял килограммов в Сочи, поэтому и не удалось их восстановить. Плотно работаем и скоростные работы делаем в том числе. Но надеюсь, что в октябре смогу восстановить свой вес», — рассказал Бабиков в эфире телеканала «Матч».

Также Антон рассказал, что намерен выступить во всех гонках второго этапа Кубка Содружества, который проходит в Раубичах (Беларусь) с 15 по 18 сентября.

«Постараюсь во всех гонках принять участие. Посмотрим, как сегодня пройдет старт, но пока нет никаких самоотводов», — добавил он.



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