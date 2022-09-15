Наталья Гербулова прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Российская биатлонистка Наталья Гербулова, одержавшая победу в спринтерской гонке (лыжероллеры) на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах (Беларусь), прокомментировала свой успех.
«Хороший результат, учитывая, какую работу мы в этом году сделали. Скажу честно, я никогда так не тренировалась, как сейчас с Артёмом Евгеньевичем Истоминым. Порой бывает, ты просто не соображаешь, что происходит. Нас загрузили после первого этапа Кубка Содружества в Сочи, а потом дали три дня отдохнуть внизу, у моря. Мы покупались, позагорали и в Раубичи приехали с новыми силами.
У меня после Кубка Содружества было небольшое недомогание: насморк, сопли. В Сочи сейчас ходит серьёзный ротавирус, у нас много кто испытывал проблемы. Но мы благодаря нашим специалистам и тренерам правильно из этой ситуации вышли и показали хороший результат здесь», — сказала Гербулова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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