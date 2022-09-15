Дарья Виролайнен подтвердила, что у неё есть российский и финский паспорта

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен рассказала, что помимо российского паспорта у неё есть и финский.

«У меня есть финский паспорт, я получила его год назад. У меня два паспорта. Нет никаких нарушений правил, Финляндия разрешает двойное гражданство», — рассказала спортсменка в эфире телеканала «Матч».

Напомним, в минувшие выходные 33-летняя Дарья Виролайнен, дочь трёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и по биатлону Анфисы Резцовой, заняла второе место в индивидуальной гонке на чемпионате Финляндии по летнему биатлону. После этого её бывший тренер Леонид Мякишев сообщил, что спортсменка может перейти в сборную Финляндии.

Новость по теме «Я всем глотку перегрызу». Анфиса Резцова о возможном переходе дочери в сборную Финляндии

Также посмотрите видео, как Йоханнес Бё танцует на тредбане: