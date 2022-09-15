Тренер сборной России Истомин прокомментировал итоги женского спринта в Раубичах

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин прокомментировал итоги спринтерской гонки среди женщин на втором этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который проходит в Раубичах (Беларусь).

«С одной стороны, результат Кати Носковой и Наташи Гербуловой хороший — это первое и второе место, но они не до конца справились с задачами, которые ставились перед ними на гонку. Для Насти Гореевой это первый старт после болезни, она только недавно выздоровела. У нас были сомнения в её старте В Раубичах, у неё совсем не было соревновательной практики этим летом, но решили выступать, так как она уже вылечилась. Первый блин у неё получился комом, при такой интенсивной работе она настреляла.

После первого этапа Кубка Содружества мы находились в Сочи, и мы были вынуждены восстанавливаться только там. Поэтому интенсивных работ со стрельбой выполнить не получилось. И этим отчасти также объясняются их ошибки, может быть, даже банальные, на рубеже. Будем надеяться, что с каждой гонкой будем в этом компоненте добавлять», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.