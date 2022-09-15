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Антон Смольский выиграл спринт на втором этапе Кубка Содружества в Беларуси

Антон Смольский выиграл спринт на втором этапе Кубка Содружества в Беларуси
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Белорусский биатлонист Антон Смольский показал лучший результат в спринтерской гонке (лыжероллеры) на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах (Беларусь). Спортсмен не допустил промахов.

Второе место занял 24-летний россиянин Кирилл Бажин, отставший на 1,5 секунды. Третий результат в гонке у Эдуарда Латыпова, допустившего один промах.

Летний биатлон. Кубок Содружества. Второй этап. Раубичи, Беларусь
Спринт, 10 км. Мужчины

1. Антон Смольский (Беларусь) — 23.12,7 (0 промахов).
2. Кирилл Бажин (Россия) отставание +1,5 (0).
3. Эдуард Латыпов (Россия) +8,9 (1).
4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +29,7 (0).
5. Максим Цветков (Россия) +49,8 (1).
6. Карим Халили (Россия) +50,0 (3).

В субботу, 17 сентября, спортсменов ожидает гонка преследования.

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