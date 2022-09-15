Антон Смольский выиграл спринт на втором этапе Кубка Содружества в Беларуси

Белорусский биатлонист Антон Смольский показал лучший результат в спринтерской гонке (лыжероллеры) на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах (Беларусь). Спортсмен не допустил промахов.
Второе место занял 24-летний россиянин Кирилл Бажин, отставший на 1,5 секунды. Третий результат в гонке у Эдуарда Латыпова, допустившего один промах.
Летний биатлон. Кубок Содружества. Второй этап. Раубичи, Беларусь
Спринт, 10 км. Мужчины
1. Антон Смольский (Беларусь) — 23.12,7 (0 промахов).
2. Кирилл Бажин (Россия) отставание +1,5 (0).
3. Эдуард Латыпов (Россия) +8,9 (1).
4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +29,7 (0).
5. Максим Цветков (Россия) +49,8 (1).
6. Карим Халили (Россия) +50,0 (3).
В субботу, 17 сентября, спортсменов ожидает гонка преследования.
- 15 сентября 2022
-
15:13
-
15:06
-
15:00
-
14:43
-
13:30
-
12:41
-
12:37
-
12:21
-
12:00
-
11:58
-
11:45
-
11:35
-
09:08
-
09:01
-
08:22
-
00:02
- 14 сентября 2022
-
23:40
-
21:50
-
19:50
-
14:18
-
14:11
-
14:07
-
12:53
-
11:04
- 13 сентября 2022
-
22:07
-
17:41
-
16:38
-
12:49
-
12:03
-
10:16
-
01:04
- 12 сентября 2022
-
22:08
-
19:28
-
19:01
-
14:04