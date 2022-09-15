Антон Смольский прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Биатлонист сборной Беларуси Антон Смольский рассказал, что думает о своей победе в спринтерской гонке (лыжероллеры) на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). Спортсмен не допустил ни одного промаха на двух рубежах и на 1,5 секунды опередил ближайшего преследователя, которым стал россиянин Кирилл Бажин.
«Доволен на 9 из 10. Состояние было хорошее, со стрельбой справился, лёжа был габарит, который, к счастью, закрылся. Физическое состояние стало лучше, чем в Сочи. Немного устал на финишном круге, но это объяснимо. У нас рельеф трассы довольно сложный, поэтому это было предсказуемо.
Мы с Лазовским почти ежедневно спаррингуемся. Когда вчера я увидел стартовый номер, понял, что всё будет отлично, ведь мы вдвоём работаем. Было комфортно, будто мы на тренировке, а не на соревнованиях. Физически чувствую себя хорошо, но где-то себя придерживаю. Всё-таки ковид непонятная штука, неясно, как он потом скажется на организме, как из него правильно выходить. Вроде подобрали оптимальный план подготовки, как видите, состояние хорошее. В Раубичах стрельбище довольно сложное, я впервые в спринте стреляю здесь ноль (смеётся). Для меня эта одна из личных побед. Я рад, что на домашнем стрельбище мне удалось закрыть все мишени и показать хороший результат», — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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