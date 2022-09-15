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Антон Смольский — о спринте в Раубичах: приятно, что пришло много людей в будний день

Антон Смольский — о спринте в Раубичах: приятно, что пришло много людей в будний день
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Белорусский биатлонист Антон Смольский поделился эмоциями от выступления перед домашней публикой. Антон одержал победу в спринтерской гонке (лыжероллеры) на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). Спортсмен не допустил ни одного промаха.

«Конечно, есть волнение и ответственность, так как здесь присутствуют почти все мои знакомые. Очень приятно, что сюда пришло много людей в будний день, чтобы поболеть за нас. Конечно, приятно дома выступать, ведь ты знаешь каждый участок трассы, а каждый глоток воздуха для тебя родной. Всё здорово! В Раубичах планирую пробежать все гонки и показать достойный результат. Как видите, уже три спортсмена из Беларуси финишировали с нулем, это даёт хорошее настроение для дальнейших гонок», — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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