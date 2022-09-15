Антон Смольский: не отходим от той методики, которую предложил Андрей Падин

Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о тренировках после ухода наставника Андрея Падина из сборной Беларуси по биатлону. Антон одержал победу в спринтерской гонке (лыжероллеры) на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). Спортсмен не допустил ни одного промаха.

«После ухода Андрея Викторовича мы тренируемся практически по такому же шаблону, не отходим от той методики, которую он предложил. Как видите, методика работает. Мы сейчас работаем с небольшой корректировкой от главного тренера Романа Синиченко, но всё равно консультируемся с Андреем Викторовичем. Лично редко с ним общаемся, в основном всё через тренера», — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.