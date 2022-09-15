Эдуард Латыпов объяснил промах, лишивший его победы в спринте на этапе КС в Раубичах

Российский биатлонист Эдуард Латыпов объяснил свой единственный промах в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь), который не позволил ему одержать победу. Латыпов стал третьим с отставанием в 8,9 секунды от Антона Смольского, который выиграл гонку.

«Старался быстро всё сделать, попробовал быстрый ритм, но чего-то как-то немножко поспешил. Потом после промаха доработал уже на качество. Хотел просто быстро отработать, минимизировать время на рубеже. На стойке мазать нельзя было, потому что очень плотная сегодня борьба была. Ошибка могла дорогого стоить.

Хорошая борьба, хорошее место. Есть ещё две впереди гонки, чтобы доказать, что можно победить. Буду стараться делать всё для этого», — сказал Латыпов в эфире телеканала «Матч».

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