Динара Алимбекова — о спринте в Раубичах: рада, что биатлон вернулся к нам на стадион

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова поделилась впечатлениями от выступления в спринтерской гонке на втором этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который проходит в Раубичах (Беларусь). Спортсменка заняла пятое место.

«После гонки всегда чувствуется усталость. Но я довольна, что Раубичи вновь принимают такие соревнования. Поэтому здесь я получаю удовольствие и, несмотря на то что не удалось сегодня быть на пьедестале, всё равно знаю, что своими выступлениями мы принесли болельщикам много хороших эмоций. Нам, в свою очередь, приятно, что очень большое количество болельщиков пришло сегодня посмотреть соревнования, поболеть за нас. Рада, что биатлон вернулся к нам на стадион.

Комплекс в Раубичах шикарный: здесь приятно тренироваться. Состояние трассы идеальное. Так как несколько дней до сегодняшней гонки шёл дождь, где-то было мокро, но даже листочков нигде не валяется – всё чисто, убрано. Трасса широкая: соперницы могут свободно обгонять друг друга на ней. На стрельбище всё идеально. Я не вижу здесь никаких минусов, а мне как профессиональному спортсмену многое бросается в глаза. Поэтому сегодня я насладилась тем, как сейчас проводятся соревнования, тем, что болельщики могут пообщаться со спортсменами, сфотографироваться с ними, попросить автографы. В Сочи такой возможности не было: спортсмены находились далековато от болельщиков. Многие мне писали, что хотели бы сфотографироваться и взять автограф – сейчас можно позволить себе это», — приводит слова Динары Алимбековой официальный сайт Белорусской федерации биатлона.