Латыпов: мотивация для спортсменов очень важна, приятно, что призовые этому способствуют

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как призовые мотивируют спортсменов на участие в Кубке Содружества.

На этапе в Раубичах (Беларусь) Латыпов допустил один промах и стал третьим в спринтерской гонке, отстав на 8,9 секунды от победителя Антона Смольского.

«Мотивируют ли призовые? Это хороший момент, потому что люди готовятся бороться и создают большую конкуренцию. Думаю, теперь на этих Кубках будет выступать больше народа. Мотивация для спортсменов очень важна, приятно, что призовые этому способствуют. Но для меня это не самый главный фактор. Мы должны работать над собой и двигаться дальше. Надеюсь, что всё нормализуется и мы будем выступать на высоком уровне.

В любом случае надо много работать. Ошибки у меня есть. Их надо исправлять к этому сезону. Сейчас проходят эти соревнования, после чего у нас будет небольшая пауза, а затем первый снег. После этого мы проведём собрание, сделаем анализ летней подготовки и будем смотреть, что мы упустили, где остались пробелы, чтобы в кратчайшие сроки их исправить», — приводит слова Латыпова Metaratings.