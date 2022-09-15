Карим Халили: у нас в команде настоящий наплыв болезней

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал своё выступление в спринте на этапе Кубка Cодружества в Раубичах (Беларусь).
Халили с тремя промахами занял шестое место и показал лучший ход на дистанции.
«Чувствую себя не лучшим образом, потому что какие-то болячки не обошли меня стороной в Сочи. Вообще у нас в команде к этому периоду подготовки настоящий наплыв болезней. Три промаха, как и в Сочи, очень много для меня, но если сравнивать мою работу, то сейчас я больше доволен своей работой, несмотря на плачевный итоговый результат. Лёжа я не справился с порывом, а на стойке не хватило устойчивости.
Я допустил два близких промаха: один сверху, другой снизу. Надеюсь, что я сделаю правильные выводы перед следующими гонками и начну показывать свою стрельбу. Надеюсь, что я и вся наша группа добьётся хорошего прогресса в этом году и будет достойно выступать на протяжении всего сезона», — приводит слова Халили Metaratings.
- 15 сентября 2022
-
21:25
-
20:58
-
20:49
-
16:19
-
15:31
-
15:13
-
15:06
-
15:00
-
14:43
-
13:30
-
12:41
-
12:37
-
12:21
-
12:00
-
11:58
-
11:45
-
11:35
-
09:08
-
09:01
-
08:22
-
00:02
- 14 сентября 2022
-
23:40
-
21:50
-
19:50
-
14:18
-
14:11
-
14:07
-
12:53
-
11:04
- 13 сентября 2022
-
22:07
-
17:41
-
16:38
-
12:49
-
12:03
-
10:16