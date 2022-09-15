Карим Халили: у нас в команде настоящий наплыв болезней

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал своё выступление в спринте на этапе Кубка Cодружества в Раубичах (Беларусь).

Халили с тремя промахами занял шестое место и показал лучший ход на дистанции.

«Чувствую себя не лучшим образом, потому что какие-то болячки не обошли меня стороной в Сочи. Вообще у нас в команде к этому периоду подготовки настоящий наплыв болезней. Три промаха, как и в Сочи, очень много для меня, но если сравнивать мою работу, то сейчас я больше доволен своей работой, несмотря на плачевный итоговый результат. Лёжа я не справился с порывом, а на стойке не хватило устойчивости.

Я допустил два близких промаха: один сверху, другой снизу. Надеюсь, что я сделаю правильные выводы перед следующими гонками и начну показывать свою стрельбу. Надеюсь, что я и вся наша группа добьётся хорошего прогресса в этом году и будет достойно выступать на протяжении всего сезона», — приводит слова Халили Metaratings.