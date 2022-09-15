Каминский: можем попросить компенсацию с IBU за наложенные санкции, когда всё закончится

Тренер мужской сборной России Юрий Каминский поделился ожиданиями от очередного конгресса Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит с 15 по 18 сентября в Зальцбурге (Австрия).
Ранее IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.
«От конгресса IBU ничего не жду. Они идут на поводу у своих правительств. Там же идёт настоящая истерия, хотя она начинает затухать. Но всё равно ещё рано о чём-то говорить. То, что президент СБР Виктор Майгуров выступит на этом конгрессе, — это правильно. Как юридическая организация мы можем попросить компенсацию с IBU за наложенные санкции — и немалую, когда всё закончится. Наверное, они прикрываются юридически и пытаются искать компромисс, потому что рано или поздно что-то произойдёт. Поляки с немцев до сих пор контрибуцию требуют. Свои убеждения надо отстаивать. Где демократия? Её не оказалось. Теннис — молодцы, что дают возможность выступать всем. То, что не дали очки за Уимблдон, это правильное решение. Видимо, там руководят умные люди», — приводит слова Каминского «РИА Новости Спорт».
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