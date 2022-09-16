Бах — об отстранении российских спортсменов: время отменить эти рекомендации ещё не пришло

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил на открытии конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Зальцбурге. Он заявил, что время для отмены рекомендаций по отстранению российских и белорусских спортсменов от международных соревнований ещё не пришло.

«Мы должны признать, что время отменить эти рекомендации ещё не пришло, но мы надеемся, мы все едины в том, что скоро придет день, когда снова сможем следовать нашей миссии. Наша роль — быть примером, который противостоит конфликтам и разделению людей, а не усиливать их. Мы должны быть вместе, чтобы достичь нашей общей миссии.

Мы были вынуждены принять эти защитные меры с очень тяжёлым сердцем, потому что столкнулись с неразрешимой проблемой. С одной стороны, мы не можем полностью отказаться от нашей миссии объединять весь мир на соревнованиях, с другой – единственным способом защитить эту миссию было рекомендовать не допускать спортсменов исключительно по причине их национальности», — приводит слова Томаса Баха ТАСС.