Президент СБР: многие российские биатлонисты могут завершить карьеры из-за отстранения

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что отстранение российских спортсменов негативно скажется на их карьерах. В настоящее время российские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов, принятым в соответствии с рекомендациями МОК.

«Могли бы вы указать, какие условия или критерии восстановления поставлены перед СБР? Что произойдёт, если конфликт будет длиться несколько лет, как это происходит между Израилем и мусульманскими соседями или между КНДР и Южной Кореей? Это не мешает спортсменам этих стран участвовать в международных соревнованиях. Отстранение может длиться несколько лет, и при этом мы никак его не контролируем, однако последствия у него могут быть серьёзными. Вы считаете это честным?

Если вы хотите нанести ущерб российскому биатлону, то это ваше право, но многие спортсмены и тренеры могут завершить свои карьеры. Вы также можете заставить наших молодых спортсменов задуматься о смене спортивного гражданства. Тысячи российских детей могут уйти из биатлона, предпочтя другие виды спорта — теннис, хоккей или дзюдо. Мировой биатлон выживет без российских спортсменов, но я не уверен, поможет ли это спорту, как и не думаю, что это поможет украинским спортсменам. Это ваша ответственность. Мы должны строить стены или мосты. Сделайте правильный выбор», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022: