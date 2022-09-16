Президент СБР: многие российские биатлонисты могут завершить карьеры из-за отстранения

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что отстранение российских спортсменов негативно скажется на их карьерах. В настоящее время российские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов, принятым в соответствии с рекомендациями МОК.
«Могли бы вы указать, какие условия или критерии восстановления поставлены перед СБР? Что произойдёт, если конфликт будет длиться несколько лет, как это происходит между Израилем и мусульманскими соседями или между КНДР и Южной Кореей? Это не мешает спортсменам этих стран участвовать в международных соревнованиях. Отстранение может длиться несколько лет, и при этом мы никак его не контролируем, однако последствия у него могут быть серьёзными. Вы считаете это честным?
Если вы хотите нанести ущерб российскому биатлону, то это ваше право, но многие спортсмены и тренеры могут завершить свои карьеры. Вы также можете заставить наших молодых спортсменов задуматься о смене спортивного гражданства. Тысячи российских детей могут уйти из биатлона, предпочтя другие виды спорта — теннис, хоккей или дзюдо. Мировой биатлон выживет без российских спортсменов, но я не уверен, поможет ли это спорту, как и не думаю, что это поможет украинским спортсменам. Это ваша ответственность. Мы должны строить стены или мосты. Сделайте правильный выбор», — приводит слова Майгурова ТАСС.
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:
- 16 сентября 2022
-
14:12
-
13:32
-
13:30
-
13:08
- 15 сентября 2022
-
22:01
-
21:25
-
20:58
-
20:49
-
16:19
-
15:31
-
15:13
-
15:06
-
15:00
-
14:43
-
13:30
-
12:41
-
12:37
-
12:21
-
12:00
-
11:58
-
11:45
-
11:35
-
09:08
-
09:01
-
08:22
-
00:02
- 14 сентября 2022
-
23:40
-
21:50
-
19:50
-
14:18
-
14:11
-
14:07
-
12:53
-
11:04
- 13 сентября 2022
-
22:07