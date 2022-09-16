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«Просто сволочи». Анфиса Резцова — о продлении отстранения российских биатлонистов

«Просто сволочи». Анфиса Резцова — о продлении отстранения российских биатлонистов
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала новость о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Такое решение приняли на заседании конгресса организации.

«Просто сволочи, что я ещё могу сказать. Так и напишите. Похоже, они наших спортсменов просто боятся как соперников, потому что мы сильнейшая держава. Хотелось бы, чтобы они видели и чувствовали своих соперников. Но, видимо, они нас боятся», — приводит слова Резцовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, голосование дало такие результаты: за продление отстранения — 39 голосов, против — два голоса, воздержались — пять голосов.

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