Майгуров: хотим услышать, что значит быть непричастными к СВО. Мы и так к ней не причастны

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о дальнейших планах СБР после решения Международного союза биатлонистов (IBU) о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от международных стартов.
«На следующей неделе планируем новое общение с IBU. Мы попросим их детализировать и объяснить требование дистанцироваться от специальной военной операции. Обсуждали этот момент с главой белорусского биатлона Андрианом Цыбульским. Мы хотим услышать, что значит быть непричастными к СВО. Это общие слова с их стороны, а хочется конкретики. Мы же и так к ней не причастны.
Мне понравилось то, что сказал Цыбульский во время своего выступления. Он отметил, что IBU постоянно говорит о биатлонной семье, но при этом за последние шесть месяцев с белорусами не связались ни разу. Не могу сказать то же самое про СБР, но это из-за того, что у меня есть личное общение. При этом не буду называть тех, с кем я общаюсь, чтобы никому не навредить», — приводит слова Майгурова «РИА Новости Спорт».
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