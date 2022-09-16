Александр Касперович: под нейтральным флагом?! Спортсмены без отца и без матери, что ли?

Тренер Александр Касперович, личный наставник биатлониста Александра Логинова высказался о заявлении Томаса Баха, в котором президент МОК предложил допускать российских спортсменов к международным стартам без национальной символики. Однако подобное решение, по мнению Баха, должны принимать федерации видов спорта. Конгресс IBU, на котором и выступал Бах, тут же продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов.

«Другого развития событий никто не ожидал. Отстранение наших и белорусских биатлонистов должны были продлить. Хотя непонятно, при чём тут спорт и спецоперация.

Думаю, что мы будем соревноваться здесь у себя, поднимать и развивать биатлон. За два года мы сильно не потеряем. У нас много молодёжи и большое количество стартов высокого уровня: этапы Кубка России, чемпионат страны. За счёт этой ситуации мы должны очень сильно поднять региональные федерации и спортсменов. Раньше ведущие биатлонисты сборной уезжали на международные старты, внутри страны лидеров не было. А сейчас молодым спортсменам будет очень интересно посоревноваться с победителями этапов Кубка мира, чемпионами планеты, призёрами Олимпийских игр. Мотивация у них явно будет выше. Питерские спортсмены точно с большим желанием будут бороться с лидерами нашего биатлона и равняться на них.

Что касается возможного выступления наших атлетов в нейтральном статусе, то могу сказать только своё собственное мнение. Как можно выступать под нейтральным флагом?! Получается, что наши спортсмены без отца и без матери, что ли? Ну как так? Мы выступаем за Россию! Мы должны представлять государство. Я против варианта с нейтральным статусом. Но это моё мнение. Как на это посмотрят спортсмены, руководители федерации и государства, решать не мне», — приводит слова Касперовича «Матч ТВ».