Определилось место проведения чемпионата мира по биатлону — 2027

Международный союз биатлонистов (IBU) выбрал город, в котором состоится чемпионат мира по биатлону — 2027. Им стал эстонский Отепя. Страна впервые получила право на проведение мирового первенства.

Соответствующее решение приняли на заседании конгресса организации, которое проходило в Зальцбурге. Среди кандидатов на проведение мирового первенства также числился Контиолахти (Финляндия). Также на заседании были утверждены бюджет на сезон-2022/2023 и планируемые финансовые затраты на года с 2023-го по 2026-й.

Чемпионат мира по биатлону — 2023 состоится в Оберхофе (Германия) с 6 по 19 февраля, в 2024 году турнир пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 5 по 18 февраля, а ещё через год швейцарский Ленцерхайде проведёт ЧМ у себя (10–23 февраля).