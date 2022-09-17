«Выступаем против любых форм насилия и за мир». Стал известен текст письма СБР в IBU

NRK опубликовал текст письма, которое было отправлено Союзом биатлонистов России (СБР) в Международный союз биатлонистов (IBU) перед конгрессом организации, на котором рассматривался вопрос о продлении отстранения российских спортсменов из-за ситуации на Украине.

«Союз биатлонистов России выступает против любых форм насилия и за мир», — начинается письмо.

«В Уставе IBU ясно говорится, что каждый член IBU должен «заявить о своём несогласии с любой незаконной дискриминацией по признаку расы, цвета кожи, национального или социального происхождения, пола, сексуальной ориентации, языка, политических или иных убеждений, религии или иных убеждений, обстоятельств рождения или по любой другой причине.

Решение об отстранении СБР или связанных с ним спортсменов только из-за их национальности явно нарушает основной принцип нашей организации», – говорится в письме.

СБР выделяет шесть пунктов в качестве ответа IBU:

участие СБР и российских спортсменов не создаёт какой-либо угрозы целостности или безопасности деятельности IBU или соревнований;

СБР не несёт ответственности за ситуацию на Украине;

СБР не нарушает законы IBU и продвигает ценности IBU;

СБР не влияет негативно на имидж IBU или биатлона в целом;

украинские спортсмены могут соревноваться;

приостановка деятельности СБР была бы несоразмерным наказанием.

«Запрет на участие российских спортсменов просто несправедлив и не подходит для исправления сложной ситуации, в которой могут находиться украинские спортсмены», – говорится в письме.