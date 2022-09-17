Наталья Гербулова прокомментировала победу в пасьюте на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Российская биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала победу в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах (Беларусь). Гербулова оформила золотой дубль, выиграв связку спринт – пасьют.

«Я очень довольна гонкой. В Беларуси очень приятно бегать, очень классно, очень много народу.

Ещё вчера на официальной тренировке мы заметили, что ветер очень сильный. В принципе, на лёжке можно бороться, потому что лёжа более устойчивое положение и тут ты можешь контролировать, выносить, смещать, делать поправки.

А стоя – это уже третий круг, ты приходишь уставший, мозг немножко не работает, плюс у меня на третьей стрельбе был сильный порыв, можно, конечно, было, но у меня не вышло, и мне очень обидно за это», — передаёт слова Гербуловой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.