Казакевич — о пасьюте в Раубичах: сегодня мне не удалось справиться со стрельбой

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала итоги гонки преследования на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). Спортсменка пришла к финишу четвёртой, допустив семь промахов.



«Сегодня мне не удалось, в принципе, справиться со стрельбой. Лёжа пришлось делать поправку на втором рубеже, потому что ветер сдул мою стрельбу на габарит. Первая стойка была увереннее, чем последняя. Я смогла себя немного приостановить, но на четвёртом рубеже я допустила три ошибки, которые мне и стоили сегодня места на пьедестале.



После приезда в Беларусь я перенесла простудное заболевание. Спринтерская гонка мне давалась намного тяжелее, потому что были остаточные проявления болезни и небольшой насморк, но сегодня, через два дня после спринта, я чувствовала себя намного лучше и пришла в боевые кондиции на дистанции», – приводит слова Ирины Казакевич Metaratings.