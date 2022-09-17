Антон Бабиков выиграл пасьют на 2-м этапе Кубка Содружества, не допустив ни одного промаха

В Раубичах (Беларусь) завершилась мужская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка Содружества по биатлону. Её победителем стал чемпион мира в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков. Второе место занял Кирилл Бажин, тройку призёров замкнул серебряный призёр Олимпиады-2022 белорус Антон Смольский.
Кубок Содружества. 2-й этап. Раубичи. Лыжероллеры. Пасьют. Мужчины, 12,5 км
1. (7) Антон Бабиков — 34.22,4 (0 промахов).
2. (2) Кирилл Бажин +10,8 (2).
3. (1) Антон Смольский (Беларусь) +35,0 (3).
4. (4) Дмитрий Лазовский (Беларусь) +57,1 (3).
5. (8) Никита Лобастов (Беларусь) +59,2 (0).
6. (3) Эдуард Латыпов +1.43,5 (6).
Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).
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