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Тренер объяснил, зачем Серохвостов и Довгая присоединились к сборной России в Раубичах

Тренер объяснил, зачем Серохвостов и Довгая присоединились к сборной России в Раубичах
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Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин объяснил, зачем Даниил Серохвостов и Ксения Довгая присоединились к национальной команде в Раубичах, если пропускают проходящий там в эти дни этап Кубка Содружества из за болезни.

«Да, они сегодня провели первую тренировку, где всё было нормально. Состояние хорошее. Провели утреннее обследование, которое показало, что всё в порядке. Они приехали сюда, потому что есть конкретные задачи. Например, поработать с оружием. Мы должны были посмотреть, как они работают вживую, а не по телефону. Пока есть возможность, надо обсуждать вопросы очно. Тем более здесь есть возможность откататься. Нам надо, чтобы они были здесь», — приводит слова Истомина «Матч ТВ».

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