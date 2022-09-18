Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Алимбекова: не думаю, что мы быстро вернёмся на международную арену. А мне и не хочется

Алимбекова: не думаю, что мы быстро вернёмся на международную арену. А мне и не хочется
Комментарии

Олимпийская чемпионка в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова отреагировала на решение Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение россиян и белорусов.

«Моя первая реакция на сообщение, которое прочитала: «Ну, да, ожидаемо». И всё. Больше никаких эмоций, только об этом подумала, после чего отправилась на тренировку. Я вообще не думаю, что мы в скором времени вернёмся на международную арену. И если честно, то пока и не хочется возвращаться.

По крайней мере, сильного, страстного желания нет. Уже кое-какие соревнования прошли без нашего участия, и мне стало как-то неинтересно. Не знаю, пройдёт это настроение или оно навсегда, но сейчас мне туда не хочется.

Я довольна тем, как мы тренируемся, как мы соревнуемся в Беларуси и России. У меня получается больше времени проводить с родными, друзьями. Я вижусь с ними почти каждый день! Мне настолько нравится новая жизнь, что грех жаловаться! А отстранение когда-нибудь закончится. Но продлением санкций сегодня не удивлена!» — приводит слова Алимбековой телеграм-канал «Референт Рая».

«Возможно, нам стоит понять русских». Как мир биатлона отреагировал на отстранение России «Возможно, нам стоит понять русских». Как мир биатлона отреагировал на отстранение России
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022