Алимбекова: не думаю, что мы быстро вернёмся на международную арену. А мне и не хочется

Олимпийская чемпионка в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова отреагировала на решение Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение россиян и белорусов.

«Моя первая реакция на сообщение, которое прочитала: «Ну, да, ожидаемо». И всё. Больше никаких эмоций, только об этом подумала, после чего отправилась на тренировку. Я вообще не думаю, что мы в скором времени вернёмся на международную арену. И если честно, то пока и не хочется возвращаться.

По крайней мере, сильного, страстного желания нет. Уже кое-какие соревнования прошли без нашего участия, и мне стало как-то неинтересно. Не знаю, пройдёт это настроение или оно навсегда, но сейчас мне туда не хочется.

Я довольна тем, как мы тренируемся, как мы соревнуемся в Беларуси и России. У меня получается больше времени проводить с родными, друзьями. Я вижусь с ними почти каждый день! Мне настолько нравится новая жизнь, что грех жаловаться! А отстранение когда-нибудь закончится. Но продлением санкций сегодня не удивлена!» — приводит слова Алимбековой телеграм-канал «Референт Рая».