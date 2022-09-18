Елизавета Каплина: за выступление в Раубичах ставлю себе четыре с минусом

Российская биатлонистка Елизавета Каплина прокомментировала итоги масс-старта на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь) и подвела общие итоги этапа. Спортсменка заняла в масс-старте третье место.
«Финишировала с суперским настроением, рада, что заехала в тройку. Конечно, хотелось бы побороться за первое место, но два штрафа не позволили это сделать.
За выступление в Раубичах ставлю себе четыре с минусом по пятибальной шкале, потому что плохо справилась со стрельбой на первых двух гонках, она просто отвратительная была. Четыре на лёжке в спринте — это ужасно (смеётся). Сегодня выходила на старт с мыслью, что нужно отработать на огневом рубеже просто отлично, чтобы в гонке уже всё шло нормально», — сказала Елизавета Каплина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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