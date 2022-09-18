Каплина — о летних стартах: монотонная работа летом надоедает, а тут хоть какая-то движуха

Российская биатлонистка Елизавета Каплина рассказала о своём состоянии и отметила необходимость летних соревнований.

«Ковид этим летом у меня, кажется, был в лёгкой форме. Я не так сильно болела, небольшая температура была один день — и всё. Это было в Ижевске под конец сбора, а в Тюмени уже чувствовала себя хорошо, но получила мини-травму плеча, упала на роллерах и до Сочи я тренировалась с одной палкой. Только в Сочи побежала с двумя палками. Сейчас уже восстановилась, всё хорошо.

Не слишком ли много летних стартов? Нет, это супер, что у нас так много стартов и мы соревнуемся летом, потому что монотонная работа летом надоедает, а тут хоть какая-то движуха, постоянно переезжаем с места на место. Эти старты — отличная тренировка», — сказала Елизавета Каплина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.