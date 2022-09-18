Бабиков и Гербулова лидируют в общем зачёте Кубка Содружества после второго этапа
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Сегодня, 18 сентября, масс-стартами завершился второй этап Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023, который проходил в Раубичах (Беларусь). Российские биатлонисты Антон Бабиков и Наталья Гербулова лидируют в общем зачёте.
Кубок Содружества по биатлону. Общий зачёт. Положение после второго этапа
Мужчины
1. Антон Бабиков (Россия) — 649.
2. Антон Смольский (Беларусь) — 641.
3. Эдуард Латыпов (Россия) — 619.
4. Кирилл Бажин (Россия) — 598.
5. Карим Халили (Россия) — 564.
6. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 510.
Женщины
1. Наталья Гербулова (Россия) — 648.
2. Ирина Казакевич (Россия) — 620.
3. Тамара Дербушева (Россия) — 600.
4. Екатерина Носкова (Россия) — 583.
5. Динара Алимбекова (Беларусь) — 573.
6. Елизавета Каплина (Россия) — 548.
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