Бабиков и Гербулова лидируют в общем зачёте Кубка Содружества после второго этапа

Сегодня, 18 сентября, масс-стартами завершился второй этап Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023, который проходил в Раубичах (Беларусь). Российские биатлонисты Антон Бабиков и Наталья Гербулова лидируют в общем зачёте.

Кубок Содружества по биатлону. Общий зачёт. Положение после второго этапа

Мужчины



1. Антон Бабиков (Россия) — 649.

2. Антон Смольский (Беларусь) — 641.

3. Эдуард Латыпов (Россия) — 619.

4. Кирилл Бажин (Россия) — 598.

5. Карим Халили (Россия) — 564.

6. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 510.

Женщины



1. Наталья Гербулова (Россия) — 648.

2. Ирина Казакевич (Россия) — 620.

3. Тамара Дербушева (Россия) — 600.

4. Екатерина Носкова (Россия) — 583.

5. Динара Алимбекова (Беларусь) — 573.

6. Елизавета Каплина (Россия) — 548.