«Я небезгрешен, к сожалению». Антон Бабиков — об обидном промахе в масс-старте в Раубичах

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества, который завершился в Раубичах (Беларусь). Бабиков финишировал пятым, допустив единственный промах на последней стойке.

«Разочарован, конечно, своим последним выстрелом, но сегодня просто по энергии было тяжеловато с первого круга, поэтому не хватило концентрации на стойке. Не следил, как стреляли ребята, это мои ошибки, я небезгрешен, иногда не справляюсь, к сожалению. Из-за того, что затянул с последним выстрелом, вышел только седьмым на последний круг, пришлось догонять ребят. Если бы я был на более удобной позиции и начал бы финиш с горного участка, возможно, смог бы чуть-чуть раньше себя реализовать. А так, натянул на центральном подъёме, вышел на второе место, но не смог оторваться, понял, если сяду первым на спуск, они меня просто все «съедят». Поэтому я перестроился за Смольским, но там уже была тактическая борьба, кто кого обкатит.

Всё равно получилась хорошая борьба, я очень рад, что и ребята поменялись, Малеев Вячеслав из нашей команды подтянулся, и Максим (Цветков) себя реализовал. Думаю, была интересная борьба, сейчас это главное», — сказал Бабиков в эфире телеканала «Матч ТВ».