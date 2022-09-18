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Латыпов прокомментировал 9-е место в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Латыпов прокомментировал 9-е место в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах
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Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества, который завершился в Раубичах (Беларусь). Латыпов финишировал девятым, допустив три промаха.

«Не знаю. Сегодня, конечно, самочувствие было лучше, стрелковое – тем более. Я был настроен на ноль. Всё к этому шло, но на лёжке была моя ошибка. Был на кураже, чувствовал, что могу сегодня отстрелять на ноль. Видел, что все очень быстро стреляли, потому что погодные условия позволяли, я пытался в этом же ритме всё делать, не зависать. Просто сделал банальную ошибку на лёжке. И это сразу же вырубило меня из борьбы. Потом вроде бы получилось собраться, но уже было поздно, сегодня все стреляли хорошо», — сказал Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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