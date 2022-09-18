Каминский объяснил обилие ошибок Латыпова в стрельбе на 2-м этапе Кубка Содружества

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление некоторых своих подопечных в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества, который завершился в Раубичах (Беларусь). Роман Ерёмин завоевал бронзу, Эдуард Латыпов финишировал девятым, Александр Корнев – 23-м.

«Ерёмин ходом и в предыдущей гонке был очень неплох, последний круг у него был один из лучших во всех гонках в Раубичах. Дело было только в стрельбе, сегодня с ней сложилось.

Что касается стрельбы Латыпова, он сейчас пробует, ищет, здесь ничего страшного нет, думаю, к зиме мы его стрельбу соберём. Дело в том, что он пробует разные варианты ритмов стрельбы, это поиск.

Говоря о молодёжи, если брать Александра Корнева, у него вчера-позавчера был хороший последний круг, но сегодня у него роллер сорвало, поэтому ему невозможно было бороться», — сказал Каминский в эфире телеканала «Матч ТВ».