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Динара Алимбекова обратилась к Наталье Гербуловой

Динара Алимбекова обратилась к Наталье Гербуловой
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Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова обратилась к россиянке Наталье Гербуловой. Она поблагодарила её за борьбу на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Спасибо за красивую борьбу!» — написала Алимбекова, тегнув Гербулову.

Фото: из соцсетей динары алимбековой

Напомним, Гербулова выиграла спринт и гонку преследования и стала второй в масс-старте. Что касается Алимбековой, то она стала пятой в спринте, заняла второе место в пасьюте и выиграла гонку с массовым стартом.

Третий этап сезона-2022/2023 Кубка Содружества по биатлону пройдёт с 23 по 24 декабря в Рязани. В настоящее время россияне и белорусы отстранены от международных соревнований решением IBU.

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