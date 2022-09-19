Дале выиграл масс-старт на летнем чемпионате Норвегии, Йоханнес Бё финишировал восьмым

В Дрангедале прошли масс-старты в рамках летнего чемпионата Норвегии – 2022 по биатлону. Победителями гонок стали двукратный призёр чемпионата мира – 2021 Йоханнес Дале и Марте Крокстад Йохансен.
Напомним, Дале провалил прошедший сезон: Йоханнес начинал его в основной команде, однако из-за низких результатов был отправлен на Кубок IBU. Он не смог вернуться на Кубок мира до старта Олимпиады-2022 и пропустил Игры.
Летний биатлон. Чемпионат Норвегии – 2022. Масс-старт, 15 км. Мужчины
1. Йоханнес Дале – 37.23,3 (1 промах).
2. Мартин Улдаль +8,0 (2).
3. Ветле Шоста Кристиансен +31,5 (3)…
8. Йоханнес Бё +1.17,5 (5)…
19. Стурла Холм Легрейд +2.25,4 (5).
Масс-старт, 12,5 км. Женщины
1. Марте Крокстад Йохансен – 38.34,8 (2).
2. Каролин Кноттен +12,2 (2).
3. Рагнхильд Фемстейневик +2.31,1 (5)…
6. Ингрид Ландмарк Тандреволд +2.58,1 (8).
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