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«Матч ТВ» не покажет международные турниры по биатлону

«Матч ТВ» не покажет международные турниры по биатлону
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, какие биатлонные турниры покажет канал этой зимой.

«Во-первых, у нас есть наши турниры: Кубок России, чемпионат России, Кубок Содружества. Во-вторых, всё это пересекается с Кубками мира, на которых наших спортсменов не будет. Без них показывать международные соревнования по биатлону нет смысла», – сказал Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Летний чемпионат России по биатлону пройдёт с 24 по 27 сентября в Чайковском. В программе соревнований запланированы спринты, эстафеты и индивидуальные гонки. Первый этап Кубка России пройдёт в Ханты-Мансийске с 22 по 28 ноября.

Полное интервью с Александром Тащиным читайте на «Чемпионате»:

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