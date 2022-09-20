Тренер сборной Беларуси разобрал выступление Динары Алимбековой на этапе КС в Раубичах

Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков прокомментировал результаты олимпийской чемпионки 2018 года в эстафете Динары Алимбековой на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах. Алимбекова стала пятой в спринте, заняла второе место в пасьюте и выиграла гонку с массовым стартом.

«Как видите, финал соревнований для нас золотой: Динара Алимбекова — победитель масс-старта. Так что, начав этап не очень удачно, затем прогрессировали от гонки к гонке.

Динаре, к слову, спринт дался очень тяжело. Она сама об этом говорила. В субботнем преследовании уже было полегче, а в масс-старте всё в целом сложилось удачно. Блестяще отработала на огневых рубежах: вся стойка по лёжке, была хороша на дистанции. А ведь перед тем же спринтом долго не могла пристреляться, что также сказалось на ходе той гонки», — приводятся слова Рыженкова в телеграм-канале «Референт рая».

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