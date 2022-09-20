Хохфильцен претендует на проведение чемпионата мира по биатлону в 2028 году

Федерация лыжных видов спорта Австрии (ÖSV) заявила о намерении провести чемпионат мира по биатлону 2028 года в Хохфильцене. Об этом сообщила пресс-служба федерации.



На конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в Зальцбурге Федерация лыжных видов спорта Австрии официально объявила, что Хохфильцен будет кандидатом на участие в чемпионате мира по биатлону 2028 года. Для известного места биатлонных соревнований этот чемпионат может стать четвёртым после мероприятий 1978, 2005 и 2017 годов.

Чемпионат мира по биатлону — 2023 состоится в Оберхофе (Германия) с 6 по 19 февраля, в 2024 году турнир пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 5 по 18 февраля, а ещё через год швейцарский Ленцерхайде проведёт ЧМ у себя (10–23 февраля).