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Глава Республики Карелия рассказал о строительстве лыжно-биатлонного комплекса в регионе

Глава Республики Карелия рассказал о строительстве лыжно-биатлонного комплекса в регионе
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Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков рассказал о строительстве лыжно-биатлонного комплекса в регионе.

«Лыжно-биатлонный комплекс, который строим в Костомукше, должен стать круглогодичной базой не только для тренировок наших спортсменов и любителей, но и проведения соревнований российского уровня.

Само здание ФОКа строит местный подрядчик – компания «Инкод». К концу месяца планируют завершить нулевой цикл и в октябре приступить к монтажу каркаса здания. В следующем году должны сдать объект. Но сейчас наша главная задача – продолжить строительство инфраструктуры: нужно сделать освещение, ограждение трасс, лыжероллерную трассу.

Будем искать источники финансирования, в том числе вместе с руководством Союза биатлонистов России. Этот вопрос обсуждали на форуме «Вперёд, Карелия!» с олимпийской чемпионкой Анной Богалий.

Конечно, нам нужен объект, на который будут приезжать спортсмены со всей России. Это важно для Костомукши, это важно для Карелии. И в первую очередь — для наших спортсменов, которые получат возможность тренироваться дома», — написал Парфенчиков в телеграм-канале.

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