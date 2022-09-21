Появились фотографии с девичника Алимбековой. Она готовится выйти замуж за Смольского

Подруги олимпийской чемпионки в эстафете белорусской биатлонистки Динары Алимбековой опубликовали в социальных сетях фото с девичника спортсменки.

Напомним, Алимбекова готовится выйти замуж за серебряного призёра Олимпиады-2022 соотечественника Антона Смольского. Об отношениях Алимбековой и Смольского стало известно на старте прошлого сезона. А в начале июля 2022 года пара объявила о помолвке.

Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.

Алимбекова занимает пятую строчу в общем зачёте Кубка Содружества, который призван стать альтернативой международным соревнованиям для россиян и белорусов. Смольский является вице-лидером у мужчин.