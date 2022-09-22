«Незабываемые выходные!» Динара Алимбекова опубликовала пост о выступлении в Раубичах

Олимпийская чемпионка в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях пост о своём выступлении на втором этапе Кубка Содружества, который прошёл в Раубичах (Беларусь).

Алимбекова заняла пятое место в спринтерской гонке, второе – в пасьюте и выиграла масс-старт.

«Победные эмоции + поддержка домашних трибун = незабываемые выходные!» — подписала Алимбекова фото с соревнований.

Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).

Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.