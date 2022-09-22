Лиза Виттоцци показала солнечные фотографии с отдыха в Греции

Бронзовый призёр Олимпиады-2018 в эстафете, четырёхкратный призёр чемпионатов мира биатлонистка сборной Италии Лиза Виттоцци опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как провела отпуск в Греции. Она выложила солнечные снимки.
«Спасибо, Греция», — подписала она фотографии.
Фото: из личного архива лизы виттоцци
Фото: из личного архива лизы виттоцци
Фото: из личного архива лизы виттоцци
На Олимпиаде-2022 года, которая прошла в Пекине (Китай), 27-летняя Виттоцци не смогла завоевать медалей. В индивидуальной гонке она стала 76-й, в спринте — 36-й, в гонке преследования — 32-й, в масс-старт не попала, в смешанной эстафете — девятой, в женской эстафете — пятой.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Лиза Виттоцци заработала 246 очков и заняла 31-е место. Лучшей среди итальянок стала Доротея Вирер, которая с 577 очками стала девятой. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд, набравшая 957 очков.
«Легенда». Тарьей Бё показал видео с Эмилем Хегле Свендсеном:
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