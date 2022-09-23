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Расписание чемпионата России по летнему биатлону

Расписание чемпионата России по летнему биатлону
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24 сентября в Чайковском стартует чемпионат России по летнему биатлону (лыжероллеры). Соревнования завершатся 27 сентября. Предлагаем вам ознакомиться с программой стартов чемпионата России.

Летний биатлон. Чемпионат России. Чайковский
Программа соревнований

24 сентября (суббота), 9:00 – спринт, 10 км. Мужчины.
24 сентября (суббота), 11:45 – спринт, 7,5 км. Женщины.
25 сентября (воскресенье), 9:00 – эстафета, 4х7,5 км. Мужчины.
25 сентября (воскресенье), 12:00 – эстафета, 4х6 км. Женщины.
27 сентября (вторник), 9:00 – индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины.
27 сентября (вторник), 12:00 – индивидуальная гонка, 15 км. Женщины.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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