Расписание чемпионата России по летнему биатлону
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24 сентября в Чайковском стартует чемпионат России по летнему биатлону (лыжероллеры). Соревнования завершатся 27 сентября. Предлагаем вам ознакомиться с программой стартов чемпионата России.
Летний биатлон. Чемпионат России. Чайковский
Программа соревнований
24 сентября (суббота), 9:00 – спринт, 10 км. Мужчины.
24 сентября (суббота), 11:45 – спринт, 7,5 км. Женщины.
25 сентября (воскресенье), 9:00 – эстафета, 4х7,5 км. Мужчины.
25 сентября (воскресенье), 12:00 – эстафета, 4х6 км. Женщины.
27 сентября (вторник), 9:00 – индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины.
27 сентября (вторник), 12:00 – индивидуальная гонка, 15 км. Женщины.
Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Новость по теме«Матч ТВ» не покажет международные турниры по биатлону
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